La gioia di Evenepoel | Considero l’Amstel Gold Race appena sotto le Monumento Freccia Vallone? Devo decidere

Remco Evenepoel ha conquistato per la prima volta in carriera la vittoria all’Amstel Gold Race 2026. La sua prestazione ha suscitato entusiasmo tra gli appassionati di ciclismo, mentre il corridore ha commentato di considerare questa corsa appena sotto i Monumento. Resta in dubbio la sua partecipazione alla Freccia Vallone, con una decisione ancora da prendere. La corsa si è svolta su un percorso ricco di salite e difficoltà, attirando numerosi spettatori lungo il tracciato.

Per la prima volta in carriera Remco Evenepoel ha vinto l’Amstel Gold Race 2026. Il corridore ha approfittato dell’assenza del fuoriclasse Tadej Pogacar per mettere le mani sulla sessantesima edizione della “Classica della birra”, regolando nello sprint il rivale Mattias Skjelmose (Lidl – Trek) siglando così il settimo successo stagionale. Si è trattata di una vera e propria rivincita per il corridore che, nella fattispecie, si è riscattato dopo quanto successo nel 2025, quando si piazzò in terza posizione proprio alle spalle del nordico e dello sloveno. Una volta arrivato in zona mista, il soddisfatto ventiseienne belga ha commentato quanto...🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - La gioia di Evenepoel: “Considero l’Amstel Gold Race appena sotto le Monumento. Freccia Vallone? Devo decidere” Notizie correlate Albo d’Oro Amstel Gold Race dopo il 2026: Evenepoel si regala la prima gioiaRemco Evenepoel ha vinto la Amstel Gold Race 2026, imponendosi in una volata a due con il danese Mattias Skjelmose e riuscendo così a conquistare la... Amstel Gold Race 2026: le quote dei bookmakers per le scommesse. Evenepoel in pole per la vittoriaGli appassionati sono pronti a godersi una delle settimane più affascinanti dell’anno nel contesto di uno scenario radicalmente diverso rispetto a... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Birra, côtes e tulipani: da Merckx a van der Poel, 5 imprese all'Amstel; Le corse più importanti della stagione: date e vincitori; Guida Calendario Ciclismo 2026: Percorso | Startlist | TV | Vincitore. La gioia di Evenepoel: Considero l’Amstel Gold Race appena sotto le Monumento. Freccia Vallone? Devo deciderePer la prima volta in carriera Remco Evenepoel ha vinto l’Amstel Gold Race 2026. Il corridore ha approfittato dell’assenza del fuoriclasse Tadej Pogacar per mettere le mani sulla sessantesima edizione ... oasport.it Albo d’Oro Amstel Gold Race dopo il 2026: Evenepoel si regala la prima gioiaRemco Evenepoel ha vinto la Amstel Gold Race 2026, imponendosi in una volata a due con il danese Mattias Skjelmose e riuscendo così a conquistare la ribattezzata Corsa della Birra per la prima volta ... oasport.it Non perderti lo spettacolo dell'Amstel Gold Race Segui la corsa LIVE sudiscovery+ e @HBO Max #AmstelGoldRace facebook Non perderti lo spettacolo dell'Amstel Gold Race Segui la corsa LIVE su @discoveryplusIT e @hbomax #AmstelGoldRace x.com