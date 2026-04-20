Il ciclista belga, vincitore all’Amstel, non parteciperà alla 90ª edizione della Freccia Vallone, prevista per questa settimana. La sua presenza nella classica si deciderà in base alle strategie di allenamento e alle sue condizioni fisiche. La gara si concluderà mercoledì, e la sua assenza cambierà probabilmente il panorama della corsa. Al momento, la partecipazione alla Liegi è confermata, puntando tutto su quell’appuntamento.

Niente Freccia Vallone per Remco Evenepoel: il 26enne belga della Red Bull, reduce dalla vittoria di ieri all’Amstel Gold Race in volata su Mattjas Skjelmose, non sarà al via mercoledì della classica che si conclude sul Muro di Huy, giunta alla 90? edizione. Il belga in realtà sembrava voler correre, ma poi la squadra ha preferito mantenere il piano originario e dunque il prossimo appuntamento per il due volte campione olimpico sarà la Liegi-Bastogne-Liegi di domenica, l’ultima classica Monumento di primavera, quando è attesissima la supersfida con Tadej Pogacar. In due hanno vinto le ultime 5 edizioni della Doyenne: 3 Pogacar, 2021, 2024, 2025, e 2 Evenepoel, 2022 e 2023.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Freccia Vallone, Evenepoel non ci sarà: punta tutto sulla Liegi

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