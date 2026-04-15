Venerdì 17 aprile si terrà la Freccia del Brabante femminile 2026, una delle corse più note nel panorama ciclistico femminile. L’edizione di quest’anno rappresenta la decima volta che la gara si svolge, con la quinta consecutiva all’interno del circuito World Tour. La competizione prevede un percorso caratterizzato da diciannove salite, che rappresentano uno degli aspetti principali di questa classica delle Ardenne.

Venerdì 17 aprile andrà in scena la Freccia del Brabante femminile 2026, celebre corsa di ciclismo facente parte delle “Classiche delle Ardenne” e giunta alla sua decima edizione, la quinta da quanto è stata inserita all’interno del circuito World Tour. Le ultime tre annate hanno sorriso ai colori azzurri, considerati i tre trionfi consecutivi di Silvia Persico (2023) ed Elisa Longo Borghini (2024, 2025). Scopriamo insieme il dettaglio del tracciato. Come già accaduto in passato, Lennik sarà la partenza di un percorso lungo 125.7 km che si concluderà in quel di Overijse. Poco dopo lo start, le corridore si dirigeranno verso Beersel,...🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Freccia del Brabante femminile 2026: il percorso ai raggi X. 19 la salite da affrontare

Notizie correlate

Freccia del Brabante 2026: il percorso ai raggi X. Ventuno muri da affrontare, finale da brividi a S-Bocht OverijseDopo una Parigi-Roubaix semplicemente indimenticabile, continuano le classiche del Nord e venerdì c’è l’appuntamento con la Freccia del Brabante.

Kuurne-Bruxelles-Kuurne 2026: il percorso ai raggi X. Tredici i muri da affrontare con un finale incertoDomenica 1 marzo è in programma la Kuurne-Bruxelles-Kuurne 2026, corsa fiamminga giunta quest’anno alla sua 78esima edizione.

Aggiornamenti e dibattiti

Temi più discussi: Pidcock cerca lo squillo prima dell'Amstel, 21 muri: la guida completa; Freccia del Brabante 2026, la startlist provvisoria; Freccia del Brabante in Diretta Streaming | DAZN IT; Freccia del Brabante 2026: percorso, muri e favoriti. Senza Pidcock è sfida aperta.

Freccia del Brabante femminile 2026: il percorso ai raggi X. 19 salite per le corridoreVenerdì 17 aprile andrà in scena la Freccia del Brabante femminile 2026, celebre corsa di ciclismo facente parte delle Classiche delle Ardenne e giunta ... oasport.it

Freccia del Brabante 2026: percorso da brividi con 21 muri e finale a OverijseLa sessantaseiesima edizione della Freccia del Brabante si annuncia come una delle più impegnative e spettacolari degli ultimi anni. La classica fiamminga, con partenza da Beersel e arrivo a Overijse, ... it.blastingnews.com

Freccia del Brabante 2026, la startlist provvisoria x.com

Iniziamo a scoprire gli iscritti alla Freccia del Brabante 2026 #DBP26 - facebook.com facebook