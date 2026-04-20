Freccette da gioco da bar a sport Coni | Viterbo sta vivendo il suo periodo d' oro

Le freccette, tradizionalmente considerate un passatempo da bar, stanno conquistando riconoscimento come disciplina sportiva ufficiale. Recentemente, il Coni ha riconosciuto il gioco come sport, valorizzando anche l’attività a livello nazionale. A Viterbo, la scena locale sta vivendo un momento di crescita, con il capitano della squadra Andrew’s Dart Team, che è anche proprietario di un noto pub, tra i principali protagonisti di questa evoluzione.

Marco Bevilacqua, capitano della Andrew's Dart Team e proprietario del noto pub viterbese, è uno dei protagonisti della scalata che sta portando le freccette locali ai vertici nazionali. In questa intervista spiega come la disciplina stia vivendo una vera e propria età dell'oro nel territorio.🔗 Leggi su Viterbotoday.it

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