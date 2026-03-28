Bolelli | Resisti papà Sta vivendo un periodo duro Vavassori | Ammiro Simone Gli azzurri festeggiano a Miami

Simone Bolelli e Andrea Vavassori hanno conquistato il titolo di doppio al Masters 1000 di Miami, battendo in finale la coppia composta da un tennista finlandese e un britannico con il punteggio di 6-4, 6-2. Durante la premiazione, Bolelli ha rivolto un messaggio di incoraggiamento a suo padre, mentre Vavassori ha espresso ammirazione per il compagno di doppio. La vittoria è avvenuta negli Stati Uniti.

Simone Bolelli e Andrea Vavassori hanno vinto il torneo di doppio del Masters 1000 di Miami, sconfiggendo la coppia composta dal finlandese Harri Heliovaara e dal britannico Henry Patten con il punteggio di 6-4, 6-2. Si tratta del primo trionfo per gli azzurri in un evento di questa caratura, arrivato al termine di un cammino di assoluto spessore tecnico sul cemento statunitense Dopo aver perso la finale di Rotterdam ed essere stati eliminati in semifinale a Doha (proprio dagli avversari odierni) e a Dubai, i nostri portacolori sono riusciti a fare centro, riscattandosi contro una coppia chi li aveva battuti anche nella semifinale delle ultime ATP Finals. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Bolelli: “Resisti papà. Sta vivendo un periodo duro”. Vavassori: “Ammiro Simone”. Gli azzurri festeggiano a Miami Articoli correlati LIVE Bolelli/Vavassori-Heliovaara/Patten, ATP Miami 2026 in DIRETTA: gli azzurri si giocano il titolo!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del match Bolelli/Vavassori – Heliovaara/Patten, valido per la... LIVE Bolelli/Vavassori-Arends/Smith, ATP Miami 2026 in DIRETTA: gli azzurri si giocano un posto in finaleCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Programma Bolelli/Vavassori-Arends/Smith – Programma Sinner-Zverev Buongiorno e benvenuti alla diretta live...