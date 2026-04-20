Frattini torna sopra gli 80 metri a Parma | 80,32 nel giavellotto al Memorial Moreno Belletti

A Parma, nel corso della prima edizione del Memorial Moreno Belletti, il campione italiano in carica di giavellotto ha superato gli 80 metri, raggiungendo 80,32 metri. Ha vinto il duello con un connazionale, che si è fermato a 77,47 metri. La manifestazione è stata dedicata all’ex atleta azzurro scomparso circa un anno fa.

Giovanni Frattini torna sopra gli 80 metri, e lo fa per la prima volta in questa stagione. Il portacolori dei Carabinieri vince il duello nel giavellotto a Parma, protagonista dell’edizione inaugurale del Memorial Moreno Belletti, dedicato all’ex azzurro scomparso poco più di un anno fa. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it Il 23enne romagnolo, campione italiano in carica — ha conquistato gli ultimi quattro titoli tra estivi e invernali — chiude la gara con il miglior lancio al quarto tentativo: 80,32, poi 78,30 e 79,50.🔗 Leggi su Sportface.it Notizie correlate Giovanni Frattini torna sopra gli 80 metri: buona misura per il secondo giavellottista italiano della storiaGiovanni Frattini è tornato sopra il muro degli ottanta metri, tirando il proprio giavellotto a 80. Atletica. Frattini è ancora campione nel giavellotto. La Fratellanza colleziona piazzamenti agli AssolutiWeekend molto intenso per l’atletica indoor, che ha vissuto le giornate più calde con l’assegnazione delle maglie tricolori assolute in pista ad... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Parma: il giavellotto di Frattini a 80,32; Giovanni Frattini torna sopra gli 80 metri: buona misura per il secondo giavellottista italiano della storia; Frattini oltre gli 80 metri nel giavellotto al Memorial Belletti; Frattini torna oltre gli 80 metri nel giavellotto a Parma. Frattini torna sopra gli 80 metri a Parma: 80,32 nel giavellotto al Memorial Moreno BellettiIl campione italiano in carica vince il duello con il connazionale Fina (77,47) alla prima edizione del memorial dedicato all'ex azzurro scomparso poco più di u ... sportface.it Giovanni Frattini torna sopra gli 80 metri: buona misura per il secondo giavellottista italiano della storiaGiovanni Frattini è tornato sopra il muro degli ottanta metri, tirando il proprio giavellotto a 80.32 metri nell'ambito del Memorial Moreno Belletti, ... oasport.it Parma: il giavellotto di Frattini a 80,32 Torna sopra gli 80 metri Giovanni Frattini davanti a Michele Fina (77,47) per vincere la sfida tra azzurri, classe 2002, nella prima edizione del Memorial Moreno Belletti #atleticaitaliana - facebook.com facebook