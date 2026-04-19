Durante il Memorial Moreno Belletti a Parma, l’atleta italiano ha lanciato il giavellotto a 80,32 metri, superando nuovamente la soglia degli ottanta metri. Si tratta della seconda miglior prestazione di sempre per un giavellottista italiano. La competizione si è svolta in ricordo dell’ex atleta azzurro, scomparso poco più di un anno fa.

Giovanni Frattini è tornato sopra il muro degli ottanta metri, tirando il proprio giavellotto a 80.32 metri nell’ambito del Memorial Moreno Belletti, evento andato in scena a Parma in ricordo dell’ex azzurro scomparso poco più di un anno fa. Il carabiniere ha raggiunto la misura di rilievo al quarto tentativo: si tratta del terzo riscontro personale in carriera, alle spalle del prezioso 83.61 datato 2024 e del rilevante 82.78 timbrato nella passata annata agonistica. Il 23enne romagnolo, capace di conquistare gli ultimi quattro tricolori tra estivi e invernali, torna così a quote competitive e si rilancia, con l’auspicio di migliorarsi sensibilmente nei prossimi mesi.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Giovanni Frattini torna sopra gli 80 metri: buona misura per il secondo giavellottista italiano della storia

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