Atletica Frattini è ancora campione nel giavellotto La Fratellanza colleziona piazzamenti agli Assoluti

Nel fine settimana si sono svolti gli Assoluti di atletica indoor, con le gare di marcia ad Ancona e i lanci a Mariano Comense. Nelle competizioni di giavellotto, la campionessa in carica ha mantenuto il titolo, mentre la Fratellanza ha ottenuto diversi piazzamenti nelle varie discipline. L’evento ha coinvolto numerosi atleti provenienti da diverse regioni, con gare intense e risultati ufficiali.

Weekend molto intenso per l'atletica indoor, che ha vissuto le giornate più calde con l'assegnazione delle maglie tricolori assolute in pista ad Ancona, ed a Mariano Comense con i lanci. Per la Fratellanza ennesimo trionfo di Giovanni Frattini, da qualche tempo portacolori del gruppo sportivo militare dei carabinieri, ma anche tanti risultati di prestigio con un bilancio nel complesso ottimo; solo una punta di amarezza per aver sfiorato più di un risultato di grandissimo spessore. Nei 3000 metri di marcia ha dato spettacolo Bianca Zoboli chiudendo quarta con il nuovo primato personale in una gara di livello altissimo, così come i 1500 metri piani dove Alessandro Pasquinucci ha perso d'un soffio la volata per il terzo posto, davanti al compagno di squadra Giovanni Filippi, per poi chiudere decimo nei 3000 metri.