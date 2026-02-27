Pogba l’ex Juve potrebbe lasciare il Monaco in estate | l’indiscrezione sul futuro del centrocampista francese

Secondo indiscrezioni, l’ex centrocampista della Juventus potrebbe lasciare il Monaco già questa estate. Si parla di un possibile trasferimento in Arabia, dove potrebbe concludere la propria carriera. La decisione sembra essere vicina e dipende dalle trattative in corso per il suo futuro. Al momento, non ci sono conferme ufficiali né dettagli aggiuntivi sulle tempistiche.

Pogba, nuovo infortunio in vista? L’allenatore del Monaco chiarisce la situazione dell’ex Juve: cos’è successo al centrocampista francesePoku Juve: possibile duello di mercato con quella big di Serie A, ma i bianconeri si sono già mossi! Ultimissime Calciomercato Juve, dirigenza al...

Monaco Juve, il grande ex Pogba non sarà del match: continua il calvario per il centrocampista francese. Ecco quanto ha giocato quest’annodi Redazione JuventusNews24Monaco Juve, Pogba ancora ko: salta la sfida contro il suo passato, solo 30 minuti giocati in stagione e un rilancio che...

Pogba, il calvario continua: solo tre presenze col Monaco. Il dg Scuro: Confronto in estateTre presenze dallo scorso agosto, da quando il suo trasferimento al Monaco è stato ufficializzato. Sono i numeri che riguardano l'ex bianconero Paul Pogba: 5' contro il Rennes, ... tuttojuve.com

Juventus, niente 'Pogback'. Pogba non recupera, e il suo futuro al Monaco è incertoNon ci sarà nessun 'Pogback' domani sera per l'ottava e ultima giornata della fase di campionato di Champions League. Paul Pogba sperava tanto di esserci contro la sua ex Juventus, ospite nel ... tuttomercatoweb.com

Pogba riabbraccia gli ex compagni Dopo la sfida di Champions tra Monaco e Juve, capitan Locatelli e Kenan Yildiz hanno scambiato la maglia con il francese e hanno immortalato l’incontro con una foto. @locamanuel73 - facebook.com facebook

