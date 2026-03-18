La procura di Prato ha presentato un ricorso contro l’assoluzione di un tecnico coinvolto nella vicenda di Luana D’Orazio. La decisione della procura riapre il procedimento legale, portando nuovamente l’attenzione sulla tragedia legata alla lavoratrice. La vicenda, che aveva visto un’archiviazione, torna ora sotto esame nelle fasi di giudizio.

La procura di Prato ha depositato l’impugnazione contro l’assoluzione del tecnico Mario Cusimano, riaprendo la drammatica vicenda di Luana D’Orazio. Cinque anni dopo la tragedia avvenuta a Montemurlo, il processo si sposta in appello mentre la famiglia dell’operaia continua a chiedere giustizia per le carenze di sicurezza che hanno portato alla morte della giovane di 22 anni. L’evento tragico si è consumato all’interno di un impianto produttivo dove una macchina da orditoio ha inghiottito l’operaia. La sentenza di primo grado aveva assolto il manutentore accusato di aver rimosso le protezioni antinfortunistiche. Ora il tribunale dovrà valutare nuovamente se la mancata attivazione delle cautele fosse opera esclusiva del tecnico o frutto di dinamiche aziendali più ampie. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Luana D’Orazio: la Procura ribalta l’assoluzione del tecnico

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