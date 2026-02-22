Luana D' Orazio lo sfogo della madre | Nessuno paga per la sua morte

Luana D'Orazio esprime il dolore per la perdita della figlia, evidenziando che nessuno si assume le responsabilità. La madre racconta di aver affrontato un sistema che non offre giustizia, sottolineando di essere sola a portare il peso della tragedia. La sua testimonianza rivela come, nonostante le indagini, non siano stati individuati responsabili ufficiali. La famiglia si chiede quando arriverà un chiarimento concreto sulla causa della morte.

"Alla fine nessuno paga, non c'è nessun colpevole, pago solo io che ho mia figlia tre metri sotto terra". Così a Tgcom24 la madre di Luana D'Orazio, la 22enne morta mentre lavorava in fabbrica il 3 maggio 2021, risucchiata dal macchinario dell'azienda di Montemurlo, a Prato. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

Napoli, inaugurato il Centro di formazione regionale Inps dedicato a Melania Rea e Luana D'OrazioA Napoli, presso la direzione regionale Campania in via Medina 61, è stato inaugurato il nuovo Centro di Formazione Regionale Inps.

Lo sfogo della mamma di Domenico: “Tradita dai medici. Tutti sapevano, ma nessuno ha parlato”Una madre ha espresso il suo dolore, accusando i medici di aver nascosto la verità sul decesso del figlio.

Eventi: 'Elle come Luana', a palazzo del Pegaso tributo in versi e prose a Luana D'Orazio; A Roma e poi a Firenze Elle come Luana - Tributo a Luana D'Orazio, di e con Ugo De Vita e la collaborazione di Emma Marrazzo, madre di Luana; La morte di Luana in fabbrica : Manomissione dolosa e preordinata per massimizzare il profitto; Morte Luana, ecco le motivazioni che hanno portato il giudice ad assolvere il tecnico manutentore.

Luana D’Orazio, l’appello del fidanzato: Non dimentichiamoci di lei e di tutti i morti sul lavoroIl prossimo 30 giugno Luana D'Orazio avrebbe compiuto 30 anni. Quel compleanno, però, non potrà festeggiarlo perché il 3 maggio del 2021 è rimasta uccisa in un incidente nella fabbrica tessile di ... fanpage.it

Luana D’Orazio, la sua morte diventerà un film. Lo dirigerà Ernesto PaganoMontemurlo (Prato), 16 ottobre 2023 – La morte di Luana D’Orazio diventa un film. Luana, ragazza, è il docu-film che sta realizzando Ernesto Pagano sulla giovane di 22 anni morta sul lavoro in una ... lanazione.it

