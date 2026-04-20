Il governo francese ha annunciato un piano di riduzione della spesa pubblica di almeno 4 miliardi di euro, con l’obiettivo di mantenere il deficit sotto il 5% del PIL. Questa misura arriva in risposta alla situazione economica instabile causata dal conflitto tra Stati Uniti, Israele e Iran in Medio Oriente. La decisione mira a contenere l’indebitamento e la stabilità finanziaria del paese.

Il governo francese sta pianificando una drastica riduzione della spesa pubblica di almeno 4 miliardi di euro per contenere il deficit entro la soglia del 5% del PIL, reagendo all’instabilità economica provocata dal conflitto in Medio Oriente tra Stati Uniti, Israele e Iran. La decisione arriva mentre Parigi cerca di rispettare l’impegno di riportare il disavanzo al 3% entro il 2029, dovendo gestire contemporaneamente l’impennata dei costi per il servizio del debito nazionale. L’aggravarsi delle tensioni geopolitiche nel vicinato mediorientale ha alterato i presupposti economici su cui era stato costruito il bilancio 2026. Secondo quanto riferito dal Ministro dell’Economia Roland Lescure, la necessità di bloccare 4 miliardi di euro di uscite è una risposta diretta all’aumento dei tassi di interesse che grava sulle finanze dello Stato.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Francia, tagli da 4 miliardi: il piano per frenare il debito

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