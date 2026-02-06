A 50 anni da Rimmel il film-dedica Nevergreen con Francesco De Gregori arriva in Romagna

Domenica 8 febbraio, il Cinema Teatro Astra di Bellaria Igea Marina accoglie la proiezione di

Domenica 8 febbraio, il Cinema Teatro Astra di Bellaria Igea Marina ospita la proiezione di "Nevergreen", il film di Stefano Pistolini con Francesco De Gregori protagonista. A cinquant'anni dall'uscita dell'album Rimmel, il film è stato presentato in anteprima mondiale fuori concorso alla 82ª.

Firenze, Francesco De Gregori in concerto per i 50 anni di Rimmel

Francesco De Gregori torna a esibirsi a Firenze.

Francesco De Gregori, il tour per i 50 anni di Rimmel approda nei club

Francesco De Gregori porta il suo tour per i 50 anni di Rimmel nei club italiani.

