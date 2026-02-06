A 50 anni da Rimmel il film-dedica Nevergreen con Francesco De Gregori arriva in Romagna

Domenica 8 febbraio, il Cinema Teatro Astra di Bellaria Igea Marina accoglie la proiezione di

Domenica 8 febbraio, il Cinema Teatro Astra di Bellaria Igea Marina ospita la proiezione di "Nevergreen", il film di Stefano Pistolini con Francesco De Gregori protagonista. A cinquant'anni dall'uscita dell'album Rimmel, il film è stato presentato in anteprima mondiale fuori concorso alla 82ª.🔗 Leggi su Riminitoday.it

Approfondimenti su Rimmel DeGregori

Francesco De Gregori torna a esibirsi a Firenze.

Francesco De Gregori porta il suo tour per i 50 anni di Rimmel nei club italiani.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Rimmel DeGregori

Argomenti discussi: Durate da record: in Italia 240mila pensioni pagate da quasi 50 anni; Alla mostra di Roma sui suoi 50 anni, Repubblica incontra i lettori: tutti gli appuntamenti; Volkswagen Golf GTI Edition 50, l'auto che celebra i 50 anni dal lancio nel 1976; Volkswagen Golf GTI: 50 anni di mito. Le otto generazioni, dal 1975 a oggi | Quattroruote.it.

Come vestirsi a 50 anni nella Primavera-Estate 2026? Le tendenze da seguire senza indugiTempo di rimediare per chi non ne ha ancora una nel guardaroba. Una gonna di pelle svecchia di parecchio il look: il modello più indicato a 50 anni è nero, midi, con o senza spacco, come quella ... iodonna.it

Disfunzione erettile a 50 anniUn calo improvviso della funzione erettile può dipendere da fattori fisici e psicologici. Scopri come affrontarlo con un approccio medico esperto ... medicitalia.it

51 anni fa usciva "Rimmel" quarto album di un ventiquattrenne Francesco De Gregori. Nonostante un'accoglienza molto critica l'album risultò il più venduto del 1975. . Il critico Giaime Pintor stroncò così l'album: "De Gregori non è nobel, è rimmel" Titolo che f facebook

Firenze, Francesco De Gregori in concerto per i 50 anni di Rimmel x.com