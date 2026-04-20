L’attore protagonista di “La buona stella” su Rai 1 ha condiviso la sua esperienza personale durante un’intervista, parlando del rapporto con il padre, morto in giovane età. Ha raccontato di aver sempre cercato di essere all’altezza delle aspettative paterne, di aver vissuto momenti di dolore e paura, e di aver affrontato la perdita precoce con il desiderio di proteggere i propri figli. Ha inoltre parlato di come queste esperienze abbiano influenzato la sua vita e il suo percorso professionale.

Ci sono persone che imparano presto a convivere con l’assenza. Non a superarla, non a lasciarsela alle spalle. A conviverci. La tengono accanto, la portano dentro ogni scelta, ogni paura, ogni gesto d’amore. Diventa una presenza muta, invisibile, che accompagna tutto: il modo in cui si cresce, il modo in cui si guarda il mondo, perfino il modo in cui si sceglie chi amare, come essere genitori, come stare in piedi quando ci si sente sul punto di crollare. Parlando con Francesco Arca, per quest’intervista esclusiva a Virgilio Notizie nata per promuovere La buona stella, la serie di Rai 1 di cui è co-protagonista, a un certo punto, si ha la sensazione netta che la sua vita sia stata anche questo: un lungo dialogo con qualcuno che non c’è più.🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Francesco Arca su Rai 1 in La buona stella: “Ho sempre vissuto cercando di essere all’altezza di mio padre”

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