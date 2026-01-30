SuperEnalotto a Cautano sfiorato il 6 | centrato un 5 da 89mila euro
Tempo di lettura: < 1 minuto Sannio a segno con il SuperEnalotto. Nell’estrazione di giovedì 29 gennaio centrato un “5” da 89.599,47 euro a Cautano, in provincia di Benevento, presso il Bar Italia in viale della Vittoria, 18. L’ultimo “6” da 35,4 milioni di euro è stato centrato il 22 maggio 2025 a Desenzano del Garda (BS). Il jackpot per la prossima estrazione, in programma oggi, sale a 113,2 milioni di euro. L'articolo proviene da Anteprima24.it. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
