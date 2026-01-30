SuperEnalotto nel Sannio sfiorato il 6 | centrato un 5 da 89mila euro

A Sannio, un giocatore ha rischiato grosso con il SuperEnalotto. Nella estrazione di giovedì 29 gennaio, qualcuno ha centrato un “5” da 89mila euro. L’attenzione ora si concentra sulla possibile vincita e sui prossimi passi del fortunato.

Tempo di lettura: < 1 minuto Sannio a segno con il SuperEnalotto. Nell'estrazione di giovedì 29 gennaio centrato un "5" da 89.599,47 euro a Cautano, in provincia di Benevento, presso il Bar Italia in viale della Vittoria, 18. L'ultimo "6" da 35,4 milioni di euro è stato centrato il 22 maggio 2025 a Desenzano del Garda (BS). Il jackpot per la prossima estrazione, in programma oggi, sale a 113,2 milioni di euro. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

