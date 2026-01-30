SuperEnalotto nel Sannio sfiorato il 6 | centrato un 5 da 89mila euro

Da anteprima24.it 30 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Sannio, un giocatore ha rischiato grosso con il SuperEnalotto. Nella estrazione di giovedì 29 gennaio, qualcuno ha centrato un “5” da 89mila euro. L’attenzione ora si concentra sulla possibile vincita e sui prossimi passi del fortunato.

Tempo di lettura: < 1 minuto Sannio a segno con il SuperEnalotto. Nell’estrazione di giovedì 29 gennaio centrato un “5” da 89.599,47 euro a Cautano, in provincia di Benevento, presso il Bar Italia in viale della Vittoria, 18. L’ultimo “6” da 35,4 milioni di euro è stato centrato il 22 maggio 2025 a Desenzano del Garda (BS). Il jackpot per la prossima estrazione, in programma oggi, sale a 113,2 milioni di euro.  L'articolo proviene da Anteprima24.it. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

superenalotto nel sannio sfiorato il 6 centrato un 5 da 89mila euro

© Anteprima24.it - SuperEnalotto, nel Sannio sfiorato il “6”: centrato un “5” da 89mila euro

Approfondimenti su SuperEnalotto Sannio

SuperEnalotto, a Cautano sfiorato il “6”: centrato un “5” da 89mila euro

A Cautano è stato centrato un

SuperEnalotto: nel Sannio centrato un “5” da oltre 28mila euro

Nell’estrazione del SuperEnalotto di giovedì 11 dicembre, una vincita significativa è stata realizzata nel Sannio, dove è stato centrato un “5” da oltre 28 mila euro.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

SuperEnalotto - Estrazione e risultati 22/01/2026

Video SuperEnalotto - Estrazione e risultati 22/01/2026

Ultime notizie su SuperEnalotto Sannio

superenalotto nel sannio sfioratoSuperenalotto, Bari sfiora il sogno milionario: al Bar Viola un 5 da 23mila euro. Uno pure a TriggianoSuperenalotto, Bari sfiora il sogno milionario: al Bar Viola centrato un 5 da 23mila euro. Uno pure a Triggiano ... telebari.it

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.