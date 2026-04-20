fragola basilicata da domani protagonista al macfruit esposizione internazionale

Da domani, la Basilicata sarà presente al Macfruit Esposizione internazionale, uno degli eventi più rilevanti nel settore ortofrutticolo a livello globale. La regione si prepara a mostrare la propria produzione di fragole, con un atteggiamento compatto e determinato. La partecipazione si inserisce in un momento di grande attenzione verso il settore, che coinvolge operatori e aziende provenienti da diverse parti del mondo.

Di Nino Sangerardi: “La Basilicata si presenta compatta e determinata a uno degli appuntamenti più importanti del settore ortofrutticolo internazionale: il MACFRUT di Rimini””. E’ quanto sottolinea Il Comitato Promotore per il riconoscimento della Fragola della Basilicata IGP, che sarà presente alla manifestazione riminese(21-23 aprile 2026 Expo Centre)per raccontare un percorso fondato su aggregazione, visione condivisa e valorizzazione di un’eccellenza del territorio. In un contesto sempre più competitivo, la fragolicoltura lucana rappresenta “un esempio virtuoso di filiera organizzata, capace di riunire le principali Organizzazioni di Produttori della Regione in uno sforzo comune (OP Agorà, OP Agricola Felice, OP A.🔗 Leggi su Noinotizie.it

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