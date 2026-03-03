Bucefalo protagonista al Motordays di Roma | esposizione pubblica per la moto da oltre 500mila chilometri

Al Motordays di Roma, Bucefalo è stato protagonista di un'esposizione pubblica. La moto, che ha percorso oltre 500.000 chilometri, è stata presentata ai visitatori della manifestazione. L'evento ha attirato l'attenzione di appassionati e curiosi, che hanno potuto ammirare da vicino il veicolo e scoprire la sua lunga storia di utilizzo. La motocicletta sarà in esposizione nella capitale per il resto dell'evento.

Bucefalo riparte, ma questa volta il viaggio non sarà molto lungo, visto che la metà sarà Roma, per il Motodays. "Un grande onore. Oltre all'esposizione della moto ci sarà anche spazio per una mia intervista – racconta l'avvocato Loreti, nonché autore di reportage sui suoi viaggi in riviste specializzate – e il lancio della miniserie tv che abbiamo registrato nei mesi scorsi". Una nuova avventura, quindi, per il duo che ci ha abituato ad avventure alla scoperta di luoghi lontani e misteriosi.

