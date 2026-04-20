Un incidente frontale si è verificato intorno alle 15.30 lungo la Strada Statale 7 Appia, tra contrada San Vito e contrada Epitaffio, nei pressi della città. Tre persone sono rimaste ferite e sono state trasportate in ospedale. Sul posto sono intervenuti i mezzi di soccorso e le forze dell’ordine, mentre il traffico ha subito rallentamenti e code lungo la strada.

Tempo di lettura: < 1 minuto Un incidente stradale con tre feriti si è verificato intorno alle 15.30 lungo la Strada Statale 7 Appia, nel tratto compreso tra contrada San Vito e contrada Epitaffio, nel territorio di Benevento. Nel sinistro sono rimaste coinvolte tre autovetture: una Renault Captur, una Lancia Ypsilon e una Fiat Panda. Secondo una prima ricostruzione, l’incidente sarebbe stato provocato dal conducente della Renault, che viaggiava in direzione Montesarchio. L’uomo, con ogni probabilità, avrebbe accusato un malore o un colpo di sonno, perdendo il controllo del veicolo, invadendo la corsia opposta e urtando prima la Lancia Ypsilon e successivamente la Fiat Panda.🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - FOTO/ Scontro frontale alle porte della città: tre feriti, traffico in tilt

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