FOTO Menarini tempo scaduto E al sit in arriva Piero De Luca

Questa mattina, un centinaio di lavoratori si sono radunati davanti alla Prefettura di Avellino per un sit-in organizzato dalla Cgil, con lo slogan “Menarini, tempo scaduto”. Il segretario di categoria ha affermato che non ci sono più margini per rinvii o silenzi, sottolineando la delusione per la mancanza di risposte concrete da parte del Governo e delle Regioni. Durante l’evento, è arrivato anche il deputato Piero De Luca.

Tempo di lettura: 2 minuti “Menarini Tempo scaduto, Traditi da Governo e Regione”.Così Giuseppe Morsa segretario di categoria della Cgil in occasione del sit-in di questa mattina davanti la Prefettura di Avellino: “Abbiamo ribadito con forza che non c’è più spazio per rinvii né per silenzi. La situazione è chiara e le risposte non possono più aspettare. Chiediamo la convocazione immediata del tavolo presso il MIMIT, perché è lì che devono arrivare decisioni concrete e responsabilità precise. Allo stesso tempo, la Regione Campania e tutto il territorio devono fare la propria parte: istituzioni, realtà sociali e produttive non possono restare a guardare.🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - FOTO/ “Menarini, tempo scaduto”. E al sit in arriva Piero De Luca Notizie correlate Pd ( finalmente) al congresso: per Alaia arriva Piero De LucaTempo di lettura: < 1 minutoIl Partito Democratico della provincia di Avellino terrà lunedì 16 marzo alle ore 16. Piero De Luca (PD): "Soddisfazione per la candidatura di Nello Pizza, ora al lavoro per l'unità nel campo progressista"Esprimo profonda soddisfazione per l'esito della Direzione provinciale PD di Avellino, che ha individuato nella figura di Nello Pizza, la proposta di...