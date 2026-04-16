Piero De Luca PD | Soddisfazione per la candidatura di Nello Pizza ora al lavoro per l' unità nel campo progressista

Dopo la riunione della Direzione provinciale del partito, è stata annunciata la candidatura di Nello Pizza come candidato sindaco. La decisione, comunicata dal rappresentante del partito, è stata accolta con soddisfazione. La candidatura sarà presentata ai vari partiti, alle forze civiche e alle associazioni che partecipano al tavolo di centro sinistra. Ora si lavora per rafforzare l’unità tra le diverse componenti del campo progressista.

Esprimo profonda soddisfazione per l'esito della Direzione provinciale PD di Avellino, che ha individuato nella figura di Nello Pizza, la proposta di candidatura a Sindaco da sottoporre ai partiti, alle forze civiche ed alle associazioni che compongono il tavolo di centro sinistra. Nello è un.🔗 Leggi su Avellinotoday.it Notizie correlate Provinciali, il Pd sannita rilancia unità e campo largo: proficuo incontro con Piero De LucaTempo di lettura: < 1 minuto«Interpretando la volontà politica dei rappresentanti istituzionali e partitici del PD Sannita, quale sviluppata nella... Piero De Luca benedice Pizza e chiama all’unità il centrosinistraTempo di lettura: 2 minuti Si riporta la nota del segretario regionale del Pd Piero De Luca: ”Esprimo profonda soddisfazione per l’esito della... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Il Pd spegne il caso De Luca:Il figlio Piero nega il simbolo al padre, che dovevamo fare di più?; PROVINCIA A SALERNO. PIERO DE LUCA (PD): IN BOCCA AL LUPO A GEPPINO PARENTE; Elezioni provinciali: Piero De Luca (PD) benedice Parente, Aliberti (FI) ringrazia gli alleati; A Salerno si rimescolano le coalizioni. Intervista a Piero De Luca: Meloni ha spinto l’Italia nell’angolo, su Trump una giravolta tardiva e poco credibilePiero De Luca: «Solidarietà a Meloni per l’attacco di Trump, ma la sua presa di distanza dopo l’oltraggio a Leone XIV è poco credibile» ... unita.it Il figlio di De Luca conferma: A Salerno niente simbolo Pd. Orlando ironico: una tradizioneAlla convention dei Democratici sullo sviluppo interviene Schlein in videoconferenza: Regolare gli affitti brevi ... napoli.repubblica.it Il deputato salernitano Piero De Luca attacca l’esecutivo: “Un’immagine di subalternità e servilismo che indebolisce l’Italia”. Nel mirino ritardi e ambiguità nella gestione delle scelte internazionali. #IlVescovado #notizie #Governo #PieroDeLuca #Politica - facebook.com facebook Piero De Luca: “Meloni ha spinto l’Italia nell’angolo, su Trump una giravolta tardiva e poco credibile. Intanto imprese e famiglie pagano il conto". L'intervista x.com