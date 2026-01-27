Israele Idf | Carabinieri fermati da un soldato non da un colono

In una recente vicenda in Cisgiordania, un militare israeliano avrebbe fermato i carabinieri, non un colono. La situazione evidenzia le tensioni nelle aree sotto controllo israeliano e il ruolo delle forze armate locali in contesti di sicurezza complessi. Questo episodio sottolinea l’importanza di distinguere tra le diverse componenti coinvolte nelle operazioni militari e di mantenere un quadro chiaro delle dinamiche in atto nella regione.

Sarebbe stato un militare dell’esercito israeliano, e non un colono, a bloccare i carabinieri in Cisgiordania, all’interno di una zona militare chiusa dell’area C, sotto controllo israeliano. Almeno questo è quanto sostenuto dall’ Idf alla sede Rai di Gerusalemme, ricostruendo quanto accaduto lungo un percorso interdetto al traffico civile nei pressi della comunità di Sde Ephraim. «All’inizio di questa settimana (domenica), un soldato ha individuato un veicolo diretto alla comunità di Sde Ephraim lungo un percorso chiuso al traffico civile in conformità con la valutazione della situazione operativa e designato come zona militare chiusa», ha spiegato l’esercito israeliano. 🔗 Leggi su Lettera43.it

L’Italia ha espresso una protesta ufficiale al governo israeliano in merito all’episodio in cui due carabinieri, in servizio presso il consolato di Gerusalemme, sono stati minacciati in Cisgiordania da un uomo ritenuto un colono.

La recente tensione a Gerusalemme riguarda due carabinieri italiani, che sono stati costretti a inginocchiarsi e interrogati da un colono armato durante un sopralluogo vicino a Ramallah.

