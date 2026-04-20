Foto di minori manipolate e diffuse sui social il duro attacco del parroco di Rosarno contro chi calpesta la dignità
A Rosarno, in provincia di Reggio Calabria, sono state segnalate immagini di minori manipolate e condivise sui social network. Secondo quanto riferito, i volti di alcune ragazzine sarebbero stati inseriti su corpi nudi di donne, con le immagini poi diffuse su diverse piattaforme online. Il parroco locale ha condannato l’accaduto, sottolineando come tali azioni calpestino la dignità delle minorenni coinvolte. La vicenda ha suscitato attenzione tra le autorità e la comunità.
A Rosarno, in provincia di Reggio Calabria, alcune immagini di ragazzine sarebbero state manipolate e diffuse sui social: i loro volti sarebbero stati applicati su corpi nudi di donna, per poi essere condivisi su diverse piattaforme online. Sull'accaduto, che ha suscitato indignazione da parte.🔗 Leggi su Reggiotoday.it
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