Verso il referendum Rosaria Tassinari guida il Treno per il Sì a Bologna | flash mob e confronto con la gente

Venerdì mattina a Bologna si è svolto un flash mob organizzato dalla delegazione di Forlì-Cesena di Forza Italia, guidata dalla deputata e coordinatrice regionale dell’Emilia Romagna. L’evento ha visto la partecipazione di Rosaria Tassinari che, con il progetto del “Treno per il sì”, ha coinvolto i presenti in un momento di confronto e sensibilizzazione in vista del referendum sulla giustizia previsto per il 22 e 23.

Così Tassinari: "Chi ostacola questa riforma sta propinando da giorni contenuti contrari alla verità dei fatti. Esacerbando il confronto e semmai propiziando lo scontro politico di cui nessuno sente il bisogno" "Ed è proprio nell'importanza di spiegare nel dettaglio i contenuti della riforma, che prevede la separazione delle carriere e una diversa rappresentanza degli organismi dei magistrati, che si gioca il voto del 22 e 23 marzo - commenta la parlamentare Tassinari -. Chi ostacola questa riforma sta propinando da giorni contenuti contrari alla verità dei fatti. Esacerbando il confronto e semmai propiziando lo scontro politico di cui nessuno sente il bisogno".