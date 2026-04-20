Forum Agronetwork | il Made in Italy resta un pilastro di fiducia alimentare per gli italiani

Durante un evento al Campidoglio, è stata presentata una ricerca condotta da Format Research per Agronetwork, evidenziando che l’82% degli italiani ritiene il Made in Italy più salutare rispetto ad altri prodotti. Lo studio si concentra sulla percezione dei consumatori riguardo alla qualità e alla sicurezza alimentare dei prodotti italiani, rafforzando l’immagine del settore agroalimentare nazionale come un punto di riferimento nel mercato interno.

Al Campidoglio presentata la ricerca Format Research per Agronetwork: l’82% degli italiani considera il Made in Italy più salutare. ROMA – Il Made in Italy agroalimentare continua a rappresentare un punto fermo nella percezione dei consumatori italiani. È quanto emerge dalla ricerca “Le nuove tendenze alimentari, la salute, la dieta mediterranea in Italia”, realizzata da Format Research per Agronetwork e presentata oggi a Roma, nella Sala della Protomoteca del Campidoglio, durante il 1° Forum Agronetwork organizzato in collaborazione con Confagricoltura. L’iniziativa, dal titolo “Agroalimentare Made in Italy. Competenze, salute, mercati”, ha riunito istituzioni, imprese, esperti e rappresentanti del mondo produttivo.🔗 Leggi su Lopinionista.it

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