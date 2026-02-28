Olio italiano pilastro del Made in Italy presente nel 96% dei carrelli

L’olio extravergine d’oliva italiano si conferma un elemento fondamentale del settore alimentare nazionale, essendo presente nel 96% dei carrelli della spesa. Si tratta di un prodotto che rappresenta un punto fermo per la tradizione culinaria del paese, riconosciuto come uno dei simboli distintivi del Made in Italy nel settore alimentare. La sua presenza è diffusa in modo capillare tra i consumatori italiani.

L'olio extravergine d’oliva italiano conquista il podio dei simboli della cucina Made in Italy. Secondo l’indagine realizzata da Nomisma per Sol Expo e anticipata in occasione della presentazione dell’edizione 2026 del Salone di Veronafiere, l’extravergine si colloca al terzo posto tra i prodotti più rappresentativi della tavola italiana, subito dopo pasta e pizza e prima del vino. Un ingrediente irrinunciabile, presente nel 96% dei carrelli Il dato più significativo riguarda la capillarità dell’olio extravergine nella spesa quotidiana: è presente nel 96% dei carrelli degli italiani. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

Olio italiano in crisi: l’import dalla Tunisia e guerra dei prezzi minaccia il Made in ItalyIl settore dell’olio extravergine d’oliva italiano sta attraversando una delle fasi più complesse degli ultimi anni.

Olio d’oliva italiano tra carenza produttiva e disavanzo commercialeL'Area Studi Mediobanca ha pubblicato un aggiornamento dell'indagine sull'industria dell'olio d'oliva in Italia con le performance economiche. distribuzionemoderna.info

L’olio a marchio italiano non è tutto italianoA volte è olio tunisino o di altri paesi, mescolato con quello italiano e poi rivenduto all'estero: si può fare, ma i produttori non sono contenti ... ilpost.it

L'eccellenza dell' #olio extravergine italiano torna protagonista #Cia, insieme a @IOlivicola, partecipa a "SOL Expo" dall'1 al 3 marzo a @VRfiere In programma #degustazioni e #showcooking con il connubio sorprendente tra olio e #pizza short-url x.com

Mentre il Chianti Classico raccoglie glamour e i vini toscani costruiscono miti, la Puglia lavora in silenzio. 5 milioni di ulivi. Quattro province. Zero celebrazione. La realtà: il 40% dell'olio d'oliva italiano esce dalle campagne pugliesi. Non dal Veneto, non dalla S - facebook.com facebook