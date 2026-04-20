Fortullino violento scontro sulla vecchia Aurelia | auto distrutte tre persone soccorse

Un incidente si è verificato oggi pomeriggio sulla vecchia Aurelia, all’altezza di Fortullino, intorno alle 18. Due auto si sono scontrate, causando danni rilevanti a entrambe e portando una delle vetture a uscire dalla carreggiata. Sul luogo sono intervenuti i soccorsi, che hanno assistito tre persone rimaste coinvolte nell’incidente. La strada è stata temporaneamente chiusa al traffico per permettere le operazioni di soccorso e i rilievi.

Pauroso incidente sulla vecchia Aurelia all'altezza di Fortullino. È qui che, intorno alle 18 di oggi 20 aprile, due auto si sono scontrate sulla strada che da Livorno porta a Castiglioncello, con una delle due vetture finita poi fuori dalla carreggiata. Un impatto violentissimo in conseguenza.🔗 Leggi su Livornotoday.it Notizie correlate Violento scontro all'incrocio fra auto e furgone, tre persone in ospedale: chiusa la strada stataleUn forte impatto tra due veicolo manda tre persone in ospedale e provoca la chiusura della strada statale. Violento schianto frontale in paese: auto distrutte e tre feritiÈ di tre feriti il bilancio del grave incidente stradale avvenuto poco prima delle 20 di ieri, giovedì 29 gennaio, in via Sabotino a Ghedi.