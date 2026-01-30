Violento schianto frontale in paese | auto distrutte e tre feriti

Questa sera, poco prima delle 20, in via Sabotino a Ghedi, un incidente frontale ha causato danni alle auto e lasciato tre persone ferite. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, che hanno portato i feriti in ospedale. La strada è stata chiusa al traffico per le operazioni di soccorso e i rilievi. Le cause dello scontro sono ancora da chiarire.

È di tre feriti il bilancio del grave incidente stradale avvenuto poco prima delle 20 di ieri, giovedì 29 gennaio, in via Sabotino a Ghedi. Lo scontro si è verificato all'altezza dell'officina meccanica Lorenzi e ha coinvolto due auto, entrambe station wagon, che per cause ancora in corso di accertamento si sono scontrate frontalmente in prossimità dell'attraversamento pedonale. L'impatto è stato particolarmente violento: gli airbag sono esplosi, i finestrini sono andati in frantumi e alcuni pneumatici sono scoppiati, mentre le vetture hanno riportato danni ingenti. Nonostante la violenza dello schianto, le conseguenze per gli occupanti non sono state fortunatamente gravissime.

