Domenica 19 aprile, il Forte di Mestre ospiterà l’evento Forte in Fiore 2026, che si svolgerà dalle 9 alle 19. Saranno presenti cento espositori pronti a mostrare prodotti legati al mondo del verde e delle tradizioni locali. L’evento si svolge in un’area storica, offrendo l’opportunità di scoprire diverse iniziative legate alla natura e alle pratiche tradizionali. L’ingresso è aperto al pubblico per tutta la giornata.

Domenica 19 aprile, dalle ore 9 alle 19, il Forte di Mestre si trasformerà nel cuore pulsante del verde e delle tradizioni locali con l’appuntamento a Forte in Fiore 2026. L’evento, che prevede un accesso totalmente gratuito per il pubblico, vedrà la partecipazione di oltre cento espositori tra professionisti del settore florovivaistico, artigiani specializzati, produttori della zona e operatori economici diversificati. La manifestazione si inserisce in un percorso di consolidamento territoriale che ha già registrato, nelle precedenti edizioni, un afflusso di visitatori superiore alle 15 mila unità. Questa crescita costante sottolinea come il recupero di spazi storici come il forte mestrino possa diventare un volano per l’economia locale, coniugando il tempo con la valorizzazione delle filiere produttive del territorio veneto.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Forte di Mestre si tinge di colori: 100 espositori per un evento unico

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