Stipendio da un euro a febbraio per docenti e ATA | scoppia la protesta della UIL Scuola

A febbraio, molti docenti e personale ATA si sono trovati con uno stipendio di un euro a causa di un conguaglio fiscale. La situazione ha scatenato proteste tra il personale scolastico, che si trova ad affrontare una sospensione delle retribuzioni. La problematica riguarda principalmente i calcoli fiscali applicati alle retribuzioni del personale. La vicenda ha suscitato forte preoccupazione tra chi lavora nel settore.

Il conguaglio fiscale azzera la retribuzione del personale scolastico. La UIL Scuola denuncia stipendi di un euro. I dipendenti disperati si chiedono come fare a: "Pagare l'affitto, pagare le bollette, fare la spesa". L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Stipendio docenti e ATA, arretrati: la UIL Scuola Rua segnala incongruenze negli importi erogati a gennaio e chiede l’intervento immediato del MEFLa UIL Scuola Rua ha trasmesso una comunicazione ufficiale al Ministero dell’Economia e delle Finanze per segnalare numerose anomalie relative agli...

Stipendio docenti e ATA, importo febbraio 2026 ancora non visibile. Ritardo non ha conseguenze sull’accreditoConclusa l'attesa per l'attribuzione degli arretrati (con gli errori che ne sono derivati), cresce quella per l'importo del mese di febbraio nel...

