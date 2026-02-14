A Firenze, il Salone dei Cinquecento di Palazzo Vecchio ha accolto oltre 500 coppie che hanno celebrato le loro Nozze d'oro, in occasione di San Valentino 2026. La cerimonia, organizzata ogni anno per riconoscere le coppie che festeggiano mezzo secolo di matrimonio, ha visto molte famiglie riunite per condividere questo momento speciale. Tra gli invitati c’erano anche i figli e i nipoti, che hanno assistito con emozione alla festa.

FIRENZE – Salone dei Cinquecento di Palazzo Vecchio pieno per la tradizionale cerimonia delle Nozze d’oro: presenti oltre 500 coppie fiorentine che quest’anno festeggiano i 50 anni di matrimonio. Due i turni, per ragioni di capienza: dopo quello della mattina, l’altro è previsto per le 16. Alla fine della cerimonia le coppie potranno farsi una foto sulla Tribuna dell’Udienza e visitare liberamente il museo, oggi chiuso al pubblico. Gli sposi ricevono in omaggio una pergamena raffigurante Palazzo Vecchio. “Il modo migliore per festeggiare il giorno degli innamorati è farlo con chi da 50 anni e oltre sta insieme, ha creato delle famiglie e ha continuato a coltivare la relazione e l’amore – ha affermato la sindaca di Firenze Sara Funaro, presente nel salone dei Cinquecento per fare gli auguri alle coppie -. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - San Valentino 2026 a Firenze: in Palazzo Vecchio 500 coppie celebrano le nozze d’oro

