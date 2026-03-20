Pronostico e quote Jack Draper – Reilly Opelka Miami 20-03-2026

Alle ore 17:30 italiane si sfideranno Jack Draper e Reilly Opelka a Miami, in un match che si preannuncia molto incentrato sui servizi, con i bookmaker che segnalano come molto probabile almeno un tie-break. Entrambi i giocatori sono pronti a scendere in campo per questa partita, che vedrà protagonisti colpi potenti e punti decisivi.

Jack Draper e Reilly Opelka scenderanno in campo dopo le ore 17:30 italiane in una sfida che promette di essere dominata dai servizi tanto è vero almeno un tie-break è considerato molto probabile dai bookmaker. Il britannico sarà galvanizzato dal suo ottimo rientro dopo l’infortunio e vorrà continuare su questa strada nella quale ha già. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

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