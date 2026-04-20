Foreste Casentinesi | il Governo impone una nomina politica

Il Ministero dell’Ambiente ha annunciato la procedura di nomina del nuovo presidente del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, che prevede una selezione con criteri politici. La decisione ha suscitato reazioni forti tra i consiglieri regionali del Partito Democratico della Romagna, che hanno criticato la scelta e le modalità di selezione. La questione ha attirato l’attenzione sulla gestione delle nomine negli enti parco e sulle modalità di coinvolgimento delle istituzioni locali.

Le indiscrezioni emerse dal Ministero dell’Ambiente sulla selezione del nuovo vertice per il Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi Monte Falterona e Campigna hanno scatenato una reazione durissima da parte dei consiglieri regionali del Partito Democratico della Romagna. La proposta governativa, che punta a individuare un presidente tra esponenti legati a Fratelli d’Italia provenienti dalla Toscana, viene percepita come una decisione unilaterale che ignora i delicati equilibri territoriali e le consultazioni avvenute nei mesi scorsi tra amministratori locali, Regione Emilia-Romagna e Toscana. Il conflitto tra decisioni centrali e istanze dei territori montani.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Foreste Casentinesi: il Governo impone una nomina politica Notizie correlate Nomina Parco Foreste Casentinesi, l’ira del Pd: "Una lottizzazione politica, è uno schiaffo alla Romagna"“Le notizie che giungono dalla stampa sulla nomina del presidente del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi Monte Falterona e Campigna ci... Due nuove specie di farfalle nel parco delle Foreste CasentinesiDue nuove farfalle volano leggere e leggiadre nella grande area protetta del Parco Nazionale Foreste Casentinesi, di cui fa parte anche un buon lembo... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Nomina Parco Foreste Casentinesi, l’ira del Pd: Una lottizzazione politica, è uno schiaffo alla Romagna; Parco Foreste Casentinesi, Pd Romagna attacca: Nomina politica, uno schiaffo ai territori; Molise al centro del dibattito | Campobasso decide il futuro del governo. Parco Foreste Casentinesi, da 22 anni il presidente è toscano ma il territorio più ampio è in Romagna. Polemica contro il ministroFORLI’ «Le notizie che giungono dalla stampa sulla nomina del Presidente del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi Monte Falterona e Campigna ci ... corriereromagna.it Foreste casentinesi, il parco è più sicuroInnovativo progetto di investigazione preventiva, l’ente ha siglato un accordo con lo studio legale Stefani: presi in esame circa 209 reati. Il Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, di cui fa ... ilrestodelcarlino.it Weekend Fall Foliage nelle Foreste Casentinesi - facebook.com facebook