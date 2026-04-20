Foresta di Libri | i giovani prendono il comando tra lago e natura

Il Sistema Bibliotecario del Vittoriese ha annunciato l’inizio della quarta edizione di Foresta di Libri, un evento dedicato alla letteratura Young Adult. L’appuntamento è previsto per sabato 18 aprile alle 15:00 e si svolgerà tra le sponde del lago di Santa Maria a Revine e l’Area Fenderl di Vittorio Veneto. La manifestazione coinvolgerà i giovani con attività e presentazioni legate ai libri rivolti a questa fascia di età.

Il Sistema Bibliotecario del Vittoriese organizza, a partire da sabato 18 aprile alle ore 15:00, la quarta edizione di Foresta di Libri, un evento dedicato alla letteratura Young Adult che vedrà come teatro le sponde del lago di Santa Maria a Revine e l’Area Fenderl di Vittorio Veneto. La rassegna, che punta a coinvolgere direttamente i giovani lettori nella gestione pratica e intellettuale della manifestazione, si propone di trasformare la passione per la lettura in un processo di crescita collettiva attraverso incontri, laboratori e riflessioni tematiche. Protagonisti della nuova generazione e ospiti internazionali. L’essenza stessa del.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Foresta di Libri: i giovani prendono il comando tra lago e natura Notizie correlate Il lago abbraccia i Giochi. Un matrimonio perfetto tra natura, sport e glamourNel viaggio della fiaccola attraverso la Lombardia non poteva mancare Como, riferimento glamour a livello internazionale grazie al suo amatissimo... Sul Lago di Como un’esperienza autentica tra natura e formaggiC’è un modo genuino per scoprire i sapori della montagna e vivere il territorio del Lago di Como: si chiama “Degusta Deviscio”, l’esperienza ideata... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Giovani lettori mettono radici: a Revine e Vittorio Veneto torna Foresta di Libri; Inventario di quel che resta dopo che la foresta brucia, M. Ruol; Un salone da sfogliare. La via aretina ai libri ora converge su Torino; Wood Wide Web: la foresta di Ketty Gobbo invade la Galleria Artericambi, a Verona. Foresta di Wudz. Libri e arte da Rosy BoaWudz Edizioni, nuova casa editrice del gruppo Woodworm, nata con l’obiettivo di creare un ecosistema culturale che attraversi generi e linguaggi, inaugura oggi ad Arezzo, il ciclo La Foresta di Wudz ... lanazione.it La foresta di Wudz: libri, arte e musica da Rosy BoaArezzo, 4 aprile 2026 – La Foresta di Wudz torna ad Arezzo. Il format culturale ideato da Wudz Edizioni, in collaborazione con Rosy Boa e Woodworm, che intreccia libri, arte e musica in un ecosistema ... lanazione.it Manca pochissimo a ! Vi aspettiamo questo fine settimana per trascorrere insieme due giornate all'insegna dei libri e del divertimento! Per info e iscrizioni: https://www.comune.vittorio-veneto.tv.it/home/vivere/sbv/forestalibri26.html facebook