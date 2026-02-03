La fiaccola dei Giochi passa anche da Como, portando con sé l’energia di un evento che unisce sport, natura e un tocco di eleganza. Il sindaco Alessandro Rapinese ricorda quanto il lago sia un simbolo di glamour a livello internazionale, e la città si prepara ad accogliere questa grande occasione.

Nel viaggio della fiaccola attraverso la Lombardia non poteva mancare Como, riferimento glamour a livello internazionale grazie al suo amatissimo lago, come ricorda il sindaco, Alessandro Rapinese. Che emozione si respira in città per questo evento? "L’emozione è enorme e ne abbiamo avuto la piena consapevolezza già mesi fa, quando è stato ufficializzato il percorso. È un onore che tocca tutta la città e l’intera comunità. Vedere il simbolo dei Giochi tra le nostre strade è un momento storico che abbiamo preparato con grande orgoglio". Esiste un legame profondo tra Como e gli sport invernali? "Il legame è indissolubile. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Il lago abbraccia i Giochi. Un matrimonio perfetto tra natura, sport e glamour

