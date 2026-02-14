Sul Lago di Como un’esperienza autentica tra natura e formaggi

L’azienda agricola Deviscio ha organizzato “Degusta Deviscio” sul Lago di Como per far conoscere i formaggi di capra fatti a mano. La causa è la volontà di offrire un’esperienza autentica tra natura e sapori locali. Durante la visita, i partecipanti possono vedere il caseificio e assaggiare i formaggi appena prodotti, circondati dai paesaggi montani.

C’è un modo genuino per scoprire i sapori della montagna e vivere il territorio del Lago di Como: si chiama “Degusta Deviscio”, l’esperienza ideata dall’Azienda Agricola Deviscio per far conoscere da vicino i formaggi di capra artigianali prodotti ogni giorno nel proprio caseificio, alle pendici del Resegone. Tra prati, panorami aperti sul lago e profumi di montagna, la degustazione accompagna i visitatori nel cuore dell’azienda, dove il lavoro segue ancora il ritmo delle stagioni e della manualità. “Degusta Deviscio” è prima di tutto un racconto del latte e della terra. Gli ospiti vengono accolti in agriturismo da Agostino, degustatore certificato ONAF e titolare dell’azienda insieme alla sorella Chiara, per scoprire tutte le fasi che portano alla nascita di un formaggio di capra: dalla cura degli animali alla lavorazione quotidiana nel caseificio artigianale.🔗 Leggi su Quicomo.it

