Forbidden fruit anticipazioni turche | Zehra ricade nel vortice dell’alcool?

Nelle prossime puntate della serie turca Forbidden fruit, Halit perderà il suo impero finanziario. Questa situazione avrà ripercussioni significative sulle persone che gli sono vicine, coinvolgendo anche la protagonista Zehra. Nel frattempo, si susseguono anticipazioni che indicano un possibile ritorno di Zehra nel vortice dell’alcool, creando tensioni e destabilizzando ulteriormente la trama.

Halit perderà il suo impero finanziario nelle prossime puntate del serial drammatico turco Forbidden fruit e le conseguenze sulle persone a lui vicine saranno disastrose. Zehra in particolare apparirà particolarmente depressa, tanto da finire per ricadere nel vortice dell’alcolismo. Ma cosa accadrà? Scopriamolo insieme. Trame turche Forbidden fruit: la reazione di Zehra alla sconfitta del padre. Se avete letto le nostre precedenti anticipazioni, sapete già che Halit Argun perderà tutto a causa di un investimento sbagliato. L’imprenditore sarà costretto a lasciare villa Argun, la prestigiosa dimora che verrà pignorata, e troverà alloggia a casa dell’ex autista Sitki.🔗 Leggi su Superguidatv.it © Superguidatv.it - Forbidden fruit, anticipazioni turche: Zehra ricade nel vortice dell’alcool? Forbidden Fruit, Anticipazioni Turche: Mustafa Spara Ad Halit! Notizie correlate Forbidden Fruit, anticipazioni 12 febbraio: Zehra viene truffataScopriamo cosa succederà nella prossima puntata di Forbidden Fruit, la dizi turca in onda dal lunedì al sabato nel pomeriggio di Canale 5 Nuovo... Forbidden Fruit, anticipazioni 29 gennaio: Caner chiede a Zehra di sposarloScopriamo cosa succederà nella prossima puntata di Forbidden Fruit, la dizi turca in onda dal lunedì al sabato nel pomeriggio di Canale 5 Nuovo... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Forbidden Fruit, le trame della settimana dal 20 al 25 aprile; Forbidden Fruit e La Forza di una donna le anticipazioni del 18 aprile; Forbidden fruit, le trame dal 6 al 12 aprile 2026; Anticipazioni Forbidden Fruit, puntate dal 13 al 19 aprile 2026: Yigit e Lila tornano insieme - fem. Forbidden fruit, anticipazioni turche: Zehra ricade nel vortice dell’alcool?Se avete letto le nostre precedenti anticipazioni, sapete già che Halit Argun perderà tutto a causa di un investimento sbagliato. L’imprenditore sarà costretto a lasciare villa Argun, la prestigiosa ... superguidatv.it Forbidden fruit, anticipazioni turche: la vendetta di Halit ArgunCosa trama Halit nelle prossime puntate Forbidden fruit? Argun perde tutto, e quando torna ricco continua a fingersi povero, perché? superguidatv.it «Con la tua ultima mossa hai perso per sempre Kaya. » Questa frase di Ender mette subito in chiaro il clima teso che si respira nelle nuove puntate di Forbidden Fruit. Dopo aver eliminato Nadir, Sahika non si ferma: organizza un matrimonio fittizio con lui, cele - facebook.com facebook