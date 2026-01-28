Forbidden Fruit anticipazioni 29 gennaio | Caner chiede a Zehra di sposarlo

Domani alle 14 torna Forbidden Fruit, la soap turca in onda su Canale 5. Caner chiede a Zehra di sposarlo, e i fan aspettano di scoprire come andrà a finire questa proposta. La puntata promette emozioni e colpi di scena, con i personaggi pronti a vivere momenti intensi.

Scopriamo cosa succederà nella prossima puntata di Forbidden Fruit, la dizi turca in onda dal lunedì al sabato nel pomeriggio di Canale 5 Nuovo appuntamento domani alle 14.10 su Canale5 con Forbidden Fruit, la dizi in onda tutti i pomeriggi dal lunedì al sabato nella rete ammiraglia Mediaset. Nell' episodio di giovedì 29 gennaio la storia tra Caner e Zehra arriverà a un punto di svolta: Caner infatti, si sentirà pronto per un passo molto importante, ma le cose non andranno come sperato. Intanto, Yigit potrebbe essere vicino a una svolta sentimentale con Yagmur. Ma vediamo più nel dettaglio cosa succederà nella prossima puntata della serie. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

forbidden fruit anticipazioni 29 gennaio caner chiede a zehra di sposarlo

© Movieplayer.it - Forbidden Fruit, anticipazioni 29 gennaio: Caner chiede a Zehra di sposarlo

