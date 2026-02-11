Forbidden Fruit anticipazioni 12 febbraio | Zehra viene truffata

Zehra si trova in una brutta situazione: viene truffata e questo mette a rischio tutto ciò che ha costruito. La puntata di domani di Forbidden Fruit promette colpi di scena e tensioni, con la protagonista che dovrà affrontare nuove difficoltà e cercare di risolvere il problema. La soap turca continua a tenere alta l’attenzione dei telespettatori con le sue trame intense e sorprendenti.

Scopriamo cosa succederà nella prossima puntata di Forbidden Fruit, la dizi turca in onda dal lunedì al sabato nel pomeriggio di Canale 5 Nuovo appuntamento domani con Forbidden Fruit, la dizi turca in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 14.10. Nell' episodio di giovedì 12 febbraio vedremo Zehra dare l'ok per la pubblicazione del suo libro; alla notizia della pubblicazione però, Halit non sarà affatto felice perché è convinto che quello della figlia non sia stata affatto una buona idea. Inoltre scopriremo il legame di Caner con un altro personaggio, Leyla: per conto suo, Canaer intercederà con Kaya chiedendogli un favore.

