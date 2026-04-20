La società di gestione del risparmio Fabrica Immobiliare, appartenente al gruppo Caltagirone, ha annunciato un deficit di 1,7 milioni di euro nel fondo Novello. La comunicazione è stata resa nota attraverso documenti ufficiali, senza ulteriori commenti o dettagli aggiuntivi. La somma negativa riguarda specificamente il risultato di gestione del fondo, senza indicazioni su eventuali cause o implicazioni future.

La società di gestione del risparmio Fabrica Immobiliare (gruppo Caltagirone), alla quale fa capo il Fondo Novello, nella riunione del 26 febbraio scorso del Cda ha approvato la relazione di gestione al 31 dicembre 2025 e l’ha trasmessa al Comune di Cesena, socio col 20 per cento circa delle quote avendo messo a disposizione i 27 ettari del terreno dove dovrebbero sorgere appartamenti a canone calmierato. Il bilancio dell’esercizio 2025 del Fondo Novello si è chiuso con una perdita di 1,7 milioni. Il cantiere tra via Ravennate e la zona Vigne, dove un tempo c’era il mercato ortofrutticolo, è in stato di abbandono da un paio d’anni e, mano a mano che il tempo passa, il valore del terreno, unico bene di proprietà del Fondo, si sta deprezzando: originariamente di 10.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Fondo Novello in rosso per 1,7 milioni

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