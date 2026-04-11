Dario Goffredo all' Ostello Novello

Il libro “Che tu possa essere nuda, che tu possa essere libera” si apre con una dedica e fa parte della silloge intitolata “L’idea di costruire”. L’opera viene presentata durante un evento presso l’Ostello Novello, dove l’autore Dario Goffredo ha partecipato a una lettura pubblica. La presentazione si è svolta davanti a un pubblico di appassionati e lettori interessati alle tematiche trattate nel volume.

Il libroChe tu possa essere nuda,Che tu possa essere liberaCon questa dedica si apre la silloge “L’idea di costruire”. Un uomo che augura questo alla sua donna, esprime la forma di amore più pura: la libertà. Questo è raro, è augurio solo di chi ha lavorato molto su di sé e conosce bene.🔗 Leggi su Lecceprima.it Goffredo Bettini, "homo sovieticus" residuale"Farò quello che deciderà il partito”, disse nel 2020 prima del voto sul taglio dei parlamentari. Leggi anche: La Baracca, torna il Novello Belfagor