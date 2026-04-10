Il capitano della Lazio tornerà in campo dopo un infortunio che lo aveva tenuto fuori dalle ultime partite. È stato fissato un giorno preciso per il suo rientro, che si avvicina e ha suscitato grande attenzione tra i tifosi. La partita in cui potrebbe scendere in campo è stata evidenziata come quella da non perdere. La squadra attende con ansia il ritorno del giocatore, considerato fondamentale per il suo ruolo.

Calciomercato Inter, svolta per il futuro di Thuram: i nerazzurri hanno preso una decisione importante! Cosa filtra in vista dell’estate Spalletti rinnova con la Juventus, oggi l’annuncio ufficiale: pieni poteri per Lucio. Quale sarà il ‘nuovo’ ruolo e di cosa si occuperà nell’idea di Elkann Calciomercato Napoli, rivoluzione ‘verde’: non solo Alajbegovic, altri quattro nuovi talenti nel mirino per rinforzare la rosa in estate. Chi sono Lewandowski tra Milan e Juventus: agenti al lavoro, Serie A meta desiderata ma c’è un ostacolo. Effetto domino rossonero per Leao e Pulisic Lazio, Zaccagni vede la luce in fondo al tunnel: quando torna in campo il capitano biancoceleste. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Lazio, Zaccagni vede la luce in fondo al tunnel: quando torna in campo il capitano biancoceleste. La partita cerchiata in rosso!

Zaccagni infortunato: cosa è successo e quando torna il capitano della LazioChe fine ha fatto Mattia Zaccagni? Il capitano della Lazio ha saltato le ultime due partite e mancherà anche nel match dei quarti di finale di Coppa...

Angeliño, prestazione convincente in Roma-Lodigiani: lo spagnolo vede la luce in fondo al tunnelIl terzino sinistro della Roma nell’amichevole vinta per 4-0 contro i dilettanti dell’Atletico Lodigiani ha disputato un’ottima prestazione ed è...

Temi più discussi: Lazio, Zaccagni verso il recupero: a Firenze o col Napoli; Zaccagni, la Lazio spera: l'obiettivo rimane averlo disponibile per Bergamo; Lazio, le condizioni di Zaccagni migliorano: le ultime; Lazio, Zaccagni accelera il recupero.

Lazio, Zaccagni vede la luce: la convocazione si avvicinaRASSEGNA STAMPA - Zaccagni vede, finalmente, la luce e può mettersi alle spalle l'ennesimo stop per infortunio. È a un passo dal rientro e, riporta il Corriere dello Sport, da oggi ... lalaziosiamonoi.it

Zaccagni, la Lazio spera: l'obiettivo rimane averlo disponibile per BergamoLa convocazione si avvicina e il capitano punta al rientro almeno in panchina contro la Fiorentina. Poi la Coppa ... corrieredellosport.it

Questa mattina, presso la sala Aniene della Regione Lazio, si è svolta la presentazione dell Osservatorio permanente sulle persone scomparse nel Lazio. Tra i membri anche il nostro vicepresidente Rocco Micale. Ringraziamo l’Assessore Massimiliano Masel - facebook.com facebook

Vanoli: "Il rigore ci ha destabilizzati. Adesso la Lazio, poi penseremo al ritorno" x.com