Fondi europei per la Leva civica lombarda | in Bergamasca quasi 314mila euro per gli avvii dei primi 48 giovani

In bergamasca sono stati assegnati quasi 314mila euro di fondi europei destinati alla Leva civica lombarda. Questi fondi finanziano i primi 48 progetti di giovani, con l’obiettivo di promuovere iniziative di cittadinanza attiva. I progetti consentiranno ai partecipanti di acquisire nuove competenze utili per il loro futuro e di impegnarsi in attività di servizio alla comunità. L’avvio delle iniziative segna l’inizio di una serie di interventi di supporto ai giovani nella regione.

Via ai progetti di cittadinanza attiva, che permetteranno ai giovani di costruirsi nuove competenze utili per il loro futuro. Per i nuovi percorsi di Leva civica lombarda la Regione ha messo a disposizione 6milioni di euro, risorse del Programma regionale cofinanziato dal Fondo sociale europeo plus. Solo con i primi tre avvii (primo giugno, primo luglio e primo settembre), dell’intervento “Leva civica lombarda volontaria: destinazione futuro. Palestra civica di cittadinanza attiva per il rafforzamento delle competenze e delle professionalità delle giovani generazioni”, negli enti aderenti a Mosaico si contano 102 posizioni in Lombardia, per i maggiorenni che non hanno ancora compiuto 29 anni.🔗 Leggi su Bergamonews.it

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