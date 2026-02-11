In Piemonte mille alloggi popolari a 150 euro al mese per giovani coppie con figli entro il 2026 con 36 milioni di fondi europei

La Regione Piemonte annuncia un piano per costruire o ristrutturare mille alloggi popolari entro il 2026. Questi appartamenti saranno destinati a giovani coppie con figli e avranno un canone di affitto molto basso, di soli 150 euro al mese. La regione utilizzerà 36 milioni di fondi europei per realizzare questa iniziativa, che punta a offrire una casa a chi ha difficoltà a trovare soluzioni abitative accessibili.

La Regione Piemonte metterà a disposizione mille alloggi popolari ristrutturati entro il 2026 destinati a giovani coppie con figli a un canone di locazione non superiore a 150 euro al mese. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Approfondimenti su Piemonte Mille Alloggi Pagani: aperto il bando per alloggi popolari, domande online entro aprile 2026. ISEE limite 16mila euro. Pagani apre ufficialmente il bando per gli alloggi popolari. Il Piemonte non scorda le vittime di Tito: alloggi popolari ai discendenti degli esuli Il Piemonte apre le porte alle famiglie degli esuli istriani, permettendo ai nipoti di ottenere case popolari costruite per i loro nonni. Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Ultime notizie su Piemonte Mille Alloggi Argomenti discussi: Cirio, in un anno mille alloggi per nuove famiglie a 150 euro al mese; Il Piemonte non scorda le vittime di Tito: alloggi popolari ai discendenti degli esuli; ATC Piemonte Sud: Ad Alba patrimonio solido, ma la sfida resta dare risposte a una domanda in crescita; Oltre mille alloggi a canone calmierato in Emilia - Romagna, al via il nuovo bando regionale. Cirio, in un anno mille alloggi per nuove famiglie a 150 euro al meseGiornale di Brescia è il primo quotidiano di Brescia e provincia. Ogni giorno notizie di cronaca, politica, economia, sport, spettacoli, eventi e molto altro! giornaledibrescia.it Regione Piemonte, il presidente Alberto Cirio: «Alle giovani coppie daremo 1.000 alloggi a 150 euro al mese. E realizzeremo 11 nuovi ospedali»Il governatore del Piemonte annuncia le priorità dell'azione di governo nel 2026: «La certezza della casa è il primo dei passi che vogliamo compiere» ... torino.corriere.it ... Ivano Chiavarino IvArt style Piemonte.. grazie mille a Michela Coraglia ed ai suoi familiari, per aver creduto in me come Artista emergente.. ..La mia Arte a portata di mano....ops di polso.. - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.