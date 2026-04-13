Leva civica lombarda | gli anziani si mettono al servizio della comunità con un mini-stipendio

In Lombardia, alcuni anziani hanno deciso di dedicarsi alla leva civica, svolgendo attività di servizio alla comunità con un piccolo stipendio. La misura è rivolta a persone in pensione, offrendo loro un’opportunità di coinvolgimento attivo e di supporto ai progetti locali. L’iniziativa mira a valorizzare il ruolo degli anziani, coinvolgendoli in attività utili e contribuendo alla vita sociale del territorio.

Milano, 13 aprile 2026 – La vita non finisce dopo la pensione. Anzi. Chi si è ritirato dal mondo del lavoro si trova per le mani una risorsa decisiva, in un mondo che va sempre più di fretta. Parliamo del tempo libero: un “dono” che si può mettere a disposizione degli altri. È questo l’orizzonte su cui si muove il progetto varato da Regione Lombardia con l’approvazione della delibera Leva civica lombarda Senior, una nuova misura che promuove il coinvolgimento dei cittadini over 65 in progetti di cittadinanza attiva a beneficio della comunità. L’obiettivo è valorizzare competenze, esperienze e relazioni delle persone anziane, contrastando isolamento e solitudine e favorendo il benessere psicofisico attraverso attività sociali, culturali, educative e ambientali.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Leva civica lombarda: gli anziani si mettono al servizio della comunità (con un mini-stipendio) Educazione finanziaria all’interno di Educazione Civica. Esempi di attività: Laboratorio Budget personale, mini impresa simulata, progetto servizio per la comunitàNegli ultimi anni il tema dell’educazione finanziaria ha assunto un ruolo sempre più centrale nel dibattito educativo. GPS 2026: servizio militare, servizio civile alternativo alla leva, servizio civile nazionale e universale. Ministero spiega come si valutanoGraduatorie GPS 202628: è possibile produrre domanda entro il 16 marzo 2026 ore 23.