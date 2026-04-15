Tar Salerno respinge ricorso Fonderie Pisano | Prima la salute dei cittadini

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania ha respinto il ricorso presentato dalla società Fonderie Pisano. La decisione si basa sulla priorità di tutelare la salute dei cittadini, rifiutando le istanze della società riguardo a un progetto di stabilimento industriale. La vicenda riguarda un procedimento amministrativo avviato per autorizzare le attività produttive dell’azienda, che sono state messe in discussione dalla presenza di potenziali rischi ambientali e sanitari.

Tempo di lettura: 2 minuti Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campani a – sezione staccata di Salerno – ha respinto l’istanza cautelare presentata dalle Fonderie Pisano contro il decreto della Regione Campania che aveva dichiarato decaduta l’ Autorizzazione Integrata Ambientale dello stabilimento di via dei Greci. Una decisione che segna un passaggio cruciale in una vicenda che da anni intreccia ambiente, salute pubblica e lavoro. Nell’ordinanza pubblicata oggi, il TAR ha chiarito che, nel bilanciamento tra gli interessi in gioco, deve prevalere la tutela della popolazione esposta agli inquinanti. Il Collegio ha infatti richiamato...🔗 Leggi su Anteprima24.it Notizie correlate Fonderie, i Pisano presentano ricorso al Tar. Il Comitato Salute e Vita: "Non cambia la realtà"Il prossimo 15 aprile il Tar Campania, sezione di Salerno, si pronuncerà in merito alla richiesta di sospensiva presentata dai proprietari delle... Chiusura delle Fonderie Pisano a Salerno, Forte (Salute e Vita) replica al presidente provinciale di ConfindustriaTempo di lettura: 2 minutiIl comitato Salute e Vita esprime forte sconcerto per le recenti dichiarazioni del presidente di Confindustria Salerno,... Tutti gli aggiornamenti Si parla di: Scala, TAR Campania respinge ricorso: obbligo di ripristino delle cromie degli edifici. Concorso Polizia Locale Roccadaspide, il TAR Salerno respinge il ricorso: graduatoria confermataIl TAR Campania conferma la regolarità del concorso per agenti di Polizia Locale a Roccadaspide. Legittimi i criteri di valutazione e la nomina della commissione ... infocilento.it Le Fonderie restano chiuse, il Tar respinge la richiesta di sospensiva dei PisanoLe Fonderie Pisano restano chiuse. Lo ha deciso il Tar di Salerno che, questa mattina, ha esaminato la richiesta di sospensiva, avanzata dai Pisano, dello stop allo stabilimento determianto ... ilmattino.it