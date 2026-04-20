Torino, 20042026 – Prende il via a Torino “TechTO Industry Accelerator”, il programma promosso da Fondazione Sviluppo e Crescita CRT - ente impact oriented della Fondazione CRT – e realizzato in collaborazione con Zest, leader di mercato in Italia nell'accelerazione di startup e investimenti early stage venture capital, con l'obiettivo di accelerare startup ad alto potenziale e favorire l'innovazione industriale sul territorio. Il programma si inserisce in un percorso di sviluppo complessivo della durata di tre anni e punta a connettere startup tecnologiche ai fabbisogni concreti delle imprese, facilitando la sperimentazione di soluzioni innovative attraverso Proof of Concept (PoC) e collaborazioni industriali.🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Fondazione Sviluppo e Crescita CRT e Zest lanciano “Techto Industry Accelerator”, un innovativo programma per connettere startup e industria

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