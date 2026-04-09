Industrial Accelerator Act | una finestra strategica per l’industria italiana

L’Industrial Accelerator Act rappresenta una legge recentemente approvata che mira a sostenere lo sviluppo e la crescita dell’industria nel paese. La normativa prevede investimenti e incentivi destinati alle aziende del settore, con l’obiettivo di favorire l’innovazione e la competitività. La legge è stata discussa in Parlamento e approvata in via definitiva, entrando in vigore con l’intento di rafforzare l’industria nazionale.

di Pierpaolo Cazzola, University of California and Columbia University Comitato del sito ASviS, Alleanza Italiana per lo sviluppo sostenibile, pubblicato il 19 marzo 2026 L’IAA vuole promuovere il ‘Made in EU’ nelle tecnologie per elettrificazione e diversificazione energetica sostenibile. Per l’Italia è finestra strategica: serve un cambio di passo rapido in politiche e scelte industriali. Il 4 marzo 2026 la Commissione europea ha presentato l’Industrial Accelerator Act (IAA), una delle iniziative centrali del Clean Industrial Deal, con l’obiettivo di rafforzare la base industriale europea nelle tecnologie pulite mentre accelera la decarbonizzazione dell’economia. 🔗 Leggi su Ildenaro.it Leggi anche: Ue, Urso a Séjourné: accelerare subito Industrial Accelerator Act Industrial Accelerator Act, Bruxelles vuole creare domanda per le tecnologie europeeRoma, 4 marzo 2026 – Il provvedimento, denominato Industrial Accelerator Act, punta a rafforzare la capacità manifatturiera europea, favorire la... Temi più discussi: Italia-UE: Urso a Séjourné, Accelerare subito nell’attuazione dell’Industrial Accelerator Act; Europa, arriva l’Industrial Accelerator Act! Più protezione per l’industria, ma sull’innovazione… Vademecum; Le Confederazioni artigiane a Séjourné: ‘Industrial Accelerator Act includa Pmi per vera crescita’; la sfida europea per l’industria del futuro: l’industrial accelerator act: online il dibattito organizzato da italia viva europa - Aise.it. Confederazioni artigiane, 'L'Industrial Accelerator Act includa le Pmi'L'Industrial Accelerator Act potrà trasformarsi in un reale volano di crescita per l'economia continentale se saprà integrare le micro e piccole imprese nelle filiere strategiche, abbandonando una vi ... ansa.it Ue, Urso a Séjourné: accelerare subito Industrial Accelerator ActRoma, 8 apr. (askanews) - Le sfide dell'Industrial Accelerator Act (IAA), i principali dossier europei in materia di competitività e di rilevanza ... notizie.tiscali.it Siamo in una fase di crisi sistemica che richiede risposte rapide e concrete. Dobbiamo accelerare nell’attuazione dell’Industrial Accelerator Act: non è sostenibile attendere il 2029 per introdurre i requisiti Made in Europe e Low carbon. Ci adopereremo in Con x.com Confronto ministro Adolfo Urso - vicepresidente esecutivo European Commission Stéphane Séjourné, al #MIMIT. Al centro del bilaterale i dossier sulla #competitività industriale: #IndustrialAcceleratorAct, #ETS, Regolamento #emissioni CO2 #auto - facebook.com facebook