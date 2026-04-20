Follonica la sfida musicale che lancia i nuovi talenti alla Fonderia

A Follonica, domenica 19 aprile, si è svolta la seconda edizione di Immersioni Culturali presso la Fonderia n.1, un evento dedicato alla promozione dei giovani talenti musicali locali. La manifestazione ha visto protagonisti vari gruppi e artisti emergenti, offrendo loro una piattaforma per esibirsi e farsi conoscere. La giornata ha coinvolto pubblico e artisti, consolidando il ruolo della Fonderia come spazio di valorizzazione della scena musicale giovanile nella zona.

La Fonderia n.1 di Follonica ha ospitato nella giornata di domenica 19 aprile la seconda edizione di Immersioni Culturali, un evento che si è confermato come un pilastro per l’espressione musicale giovanile del territorio. La manifestazione, nata dalla visione dell’associazione culturale Menura sotto la guida di Federico Irace, Lorenzo Ceccarelli e Francesco Contino, ha protagonisti sette artisti emergenti messi alla prova davanti a una platea eterogenea e a una commissione di esperti. Il palcoscenico ha offerto spazio a talenti provenienti da diverse zone della provincia, tra cui Falco, ventunenne grossetano; Forme, musicista di vent’anni residente a Follonica; Omar, ventiquattrenne di Piombino; Seventeen17, nato nel 2007 a Grosseto; Giodeli, diciassettenne follonichese; Mr.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Follonica, la sfida musicale che lancia i nuovi talenti alla Fonderia Notizie correlate Milly Carlucci lancia la sfida ad Amici: in arrivo un nuovo show musicale su Rai 1!Milly Carlucci torna protagonista del sabato sera Rai con un inedito spettacolo musicale. Pila lancia i nuovi maestri di snowboard: in pista 13 talentiA Pila è partita questa settimana l’attività formativa per i futuri professionisti dello snowboard, segnando l’inizio del primo modulo dedicato al...