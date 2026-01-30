Milly Carlucci lancia la sfida ad Amici | in arrivo un nuovo show musicale su Rai 1!

Milly Carlucci si prepara a scendere in campo con un nuovo show musicale su Rai 1. La conduttrice ha annunciato una sfida diretta a Maria De Filippi e al suo Amici, puntando su un format inedito che dovrebbe andare in onda nel prossimo sabato sera. L’obiettivo è catturare l’attenzione del pubblico e mettere alla prova il talent storico della De Filippi.

Milly Carlucci torna protagonista del sabato sera Rai con un inedito spettacolo musicale. Scopri come vuole sfidare Maria De Filippi e il suo storico talent. Un progetto ambizioso per la primavera 2026: Milly Carlucci pronta a riscrivere le regole del sabato sera Rai con uno spettacolo musicale che strizza l’occhio alla leggendaria Canzonissima. Scopri tutti i dettagli e la strategia dietro il colpo di scena targato Rai 1. Milly Carlucci prepara il colpaccio: la Rai lancia la sfida ad Amici. Si alza il sipario sulla primavera 2026 e Rai 1 punta tutto su una delle sue punte di diamante: Milly Carlucci. 🔗 Leggi su Uominiedonnenews.it

